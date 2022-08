Giancarlo Esposito fue anunciado como invitado de Comic Con Chile 2022

Con una fallida primera aparición en 2018, Giancarlo Esposito tendrá su revancha al ser anunciado como el primer invitado de la versión 2022 de Comic Con Chile.

El actor estadounidense arribará al evento que ya está anunciado para desarrollarse entre el 29 y 31 de octubre en Espacio Riesco.

Esposito alcanzó mayor reconocimiento como "Gus Fring", el enigmático personaje de "Breaking Bad" y que repitió en "Better Call Saul". Además, interpretó a "Moff Gideon" en "Tha Mandalorian" y a "Stan Edgar" en "The Boys".

Comic Con Chile vuelve después de dos años en formato presencial los días 29, 30 y 31 de octubre en Espacio Riesco. Las entradas están a la venta en Ticketplus.

