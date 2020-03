Guionista rechaza comparaciones de clásico episodio de "Los Simpsons" con el coronavirus

Durante años la opinión popular ha bromeado con la supuestas predicciones de "Los Simpsons", la popular serie animada que en episodios de la década pasada ha "adelantado" el surgimiento del ébola, las máquinas de votación fraudulentas y hasta el final de "Game of Thrones".

Sin embargo una reciente "predicción" generó incomodidad dentro de los creadores. Se trata del capítulo "Marge en cadenas", el cual se ha comparado a la expansión del coronavirus por el mundo.

Al respecto el guionista de "Los Simpsons", Bill Oakley, rechazó las recientes comparaciones entre el clásico episodio de 1993 y este virus originado en China.

"No me gusta que se use con propósitos viles. La idea de que alguien se apropie de mala manera para hacerlo parecer que el coronavirus es un complot asiático, es terrible. Me refiero a que culpas a Asia es algo asqueroso", dijo a The Hollywood Reporter.

El episodio referido narra la historia de Marge siendo atrapada por la policía luego de robar por accidente un artículo del súper mercado, mientras buscaba abastecimiento para su familia enferma. En los primeros minutos del episodio de muestra cómo la familia Simpson es afectada por un virus transportado por un objeto enviado desde China.

"Se suponía que sería un chiste rápido sobre cómo llegó la gripe ahí. Se suponía que fuese absurdo que alguien tociera en una caja y el virus sobreviviera por seis u ocho semanas ahí. Es caricaturesco. Lo hicimos intencionalmente así porque queríamos parecer tontos y no generar pánico", agregó el escritor.