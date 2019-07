HBO decidió eliminar escena del helado entre Reese Witherspoon y Meryl Streep en "Big Little Lies"

Antes que comenzará el segundo ciclo de "Big Little Lies", cuando comenzó la promoción con una serie de imágenes, una que se robó toda la atención fue donde Reese Witherspoon le lanzaba un helado a Meryl Streep.

Durante el quinto episodio, los roles de Madeline (Whiterspoon) y Mary Louise (Streep) se toparon en la calle mientras la primera en compañía de su hija Abigail (Kathryn Newton) comía un helado. Sin embargo, los espectadores sólo vieron un intercambio de palabras y nada más.

A través de redes sociales los fanáticos de la serie de HBO no podían creer que esa escena fuera eliminada, alegando fuertemente. La propia Reese Witherspoon se hizo eco y dijo que a pesar de todo ese momento quedará grabado en su memoria.

And I will always share these memories with you all 🍦☺️ 🤸🏼‍♀️ https://t.co/n2wT980KFO