HBO planea nueva precuela de "Game of Thrones" sobre Aegon I Targaryen

Mientras se prepara la temporada 2 de "House of the Dragon", HBO comenzó a planear una nueva precuela de "Game of Thrones".

Según un informe de Variety, el spin-off se enfocará en la conquista de Westeros por parte de "Aegon I Targaryen", quien junto a sus hermanas-esposas, "Visenya" y "Rhaenys", usaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos en Westeros con la excepción de Dorne.

De acuerdo al reporte, el proyecto está en sus primeras etapas y actualmente no hay ningún guionista fichado para la serie.

Incluso, fuentes de HBO dicen que la idea también podría sumar una película que conduciría hacia una serie.

"Aegon I" se convirtió en el primer rey de Westeros, el primero en sentarse en el Trono de Hierro y el fundador de la Dinastía Targaryen. Esos eventos tuvieron lugar aproximadamente 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones".