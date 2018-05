Helena Bonham Carter se sumó a "The Crown"

Hay recambio en "The Crown". Porque Netflix acaba de confirmar que Helena Bonham Carter se sumará a la tercera temporada de la serie.

La actriz tomará el rol de la princesa Margaret, quien hasta ahora era interpretada por Vanessa Kirby.

En una publicación en las redes sociales de la producción se mostró un comentario de Boham Carter, a propósito de su incorporación al alenco.

Allí la actriz sostuvo que "no qué que me tiene más aterrorizada: hacer justicia a la princesa Margaret o continuar en los zapatos de Vanessa Kirby".

"Lo único que puedo garantizar es que seré más baja que Vanessa", sentencia en la declaración.

Helena Bonham Carter will play Princess Margaret in The Crown Season Three. pic.twitter.com/Rf5EAckD3c