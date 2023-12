Jennifer Aniston se emocionó al recordar a Matthew Perry: "Él era feliz"

Jennifer Aniston habló por primera vez sobre la repentina muerte de Matthew Perry, a más un mes del deceso de la estrella de "Friends".

En una entrevista con Variety, para la edición "Actors on Actors", la intérprete se emocionó al recordar a su compañero junto a Reese Witherspoon.

"Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé", expresó Jennifer a su colega, que también fue parte de la famosa sitcom de los 90 interpretando a su hermana menor.

"No le dolía nada, no estaba luchando, estaba feliz", añadió conmocionada la actriz a su coestrella en "The Morning Show", revelando que había estado en contacto con Perry a través de mensajes de texto, solo unas horas antes de que este fuera encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa.

Asimismo, Aniston aprovechó para aclarar que al público que el actor no había recaído en sus adicciones del pasado: "Quiero que la gente sepa que estaba muy sano y recuperándose. Estaba en una búsqueda. Trabajaba muy duro".

Previamente, la intérprete de "Rachel Green" había publicado un emotivo mensaje homenajeando a quien fuera su amigo en pantalla por 10 temporadas, fallecido el pasado 28 de octubre a raíz de un paro cardíaco.