Kieran Culkin a Pedro Pascal: "¿Quieres ser mi papi?"

Un divertido momento protagonizaron los actores Kieran Culkin y Pedro Pascal durante una actividad de The Hollywood Reporter.

Mientras conversaban sobre el apodo de "daddy" (papi) que tiene el actor chileno en internet y sobre su rol paterno en la serie "The Last of Us", el intérprete de "Roman Roy" lanzó un chiste que dejó en una pieza a Pascal.

"¿Quieres ser mi papi?", le preguntó el actor de "Succession" a Pedro Pascal, quien puso cara de sorpresa y se limitó a responder la pregunta del entrevistador sobre si le divertía el apodo.

"Me divierte y creo que es por mis papeles. Hubo un momento en que en 'The Mandalorian' es muy padre con 'Grogu' Y 'Joel' es muy padre con 'Ellie'. Son roles paternos", dijo el chileno, para luego aclarar que "no soy padre y no quiero ser padre".

BREAKING: Kieran Culkin asks Pedro Pascal to be his daddy pic.twitter.com/U6YhMl2cOB — Vulture (@vulture) May 24, 2023