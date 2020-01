“Killing Eve” fue renovada para una cuarta temporada

La serie británica-estadounidense "Killing Eve" ha sido renovada para cuarta temporada, muchos meses antes de que la temporada 3 se emita.

El aclamada producción de drama-comedia emitirá este cuarto ciclo en 2021, siguiendo con el juego del "gato y ratón" de "Eve Polastri" y "Villanelle".

"¿Cómo podríamos no tener una confianza enorme en 'Killing Eve'?", dijo Sarah Barnett, presidenta de AMC Networks Entertainment Group y AMC Studios en un comunicado. "Ha ganado mucho en todos los grandes premios y es la serie de mayor crecimiento en la televisión de Estados Unidos durante seis años", agregó.

La tercera temporada de "Killing Eve" se estrenará posiblemente en abril (tal como los ciclos anteriores), con Suzanne Heathcote reemplazando a Emerald Fennell como la escritora principal.

La actriz británica Jodie Comer ganó un BAFTA y un Emmy el año pasado por su actuación como "Villanelle", mientras que Sandra Oh se llevó a casa un Globo de Oro por interpretar a "Eve".

