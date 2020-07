Mahershala Ali interpretará a la leyenda del boxeo Jack Johnson en una serie de HBO

Luego de realizar la tercera temporada de "True Detective", Mahershala Ali volverá a colaborar con HBO, esta vez, en una serie limitada.

Se trata de "Unruly", producción sobre la leyenda del boxeo estadounidense, Jack Johnson y que se basa en el documental "Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson".

El ganador dos veces de un Oscar se pondrá en la piel de este boxeador por segunda vez, ya que en sus inicios en teatro, en el año 2000, lo interpretó en la obra "The Great White Hope"

La dramaturga Dominique Morisseau se hará cargo de esta adaptación, mientras que Beua Willimon (escritor de "House of Cards") será el co-productor ejecutivo.