Miles Teller reemplaza a Armie Hammer en la serie sobre "El Padrino"

Tras la salida de Armie Hammer en enero de la serie sobre la creación de "El Padrino", ahora se anunció que Miles Teller será su reemplazo en la producción "The Offer" del servicio de streaming Paramount+.

Teller tomará el papel de Al Ruddy, el productor de "El Padrino" en 1972, en lo que será su próxima serie tras protagonizar "Too Old to Die Young" de Amazon en 2019.

Hammer salió de la serie en enero en medio de acusaciones de canibalismo en su contra.

"The Offer" contará la historia de la experiencia de Ruddy como productor de "El Padrino". Paramount+ ha dado a la serie limitada un pedido de 10 episodios.