Murió actor que dio la voz a recordada serie animada

Este domingo falleció a los 35 años de edad, el actor estadounidense Jason Davis en Los Ángeles, California. Sus papeles más destacados fueron para Disney, destacando la voz de Mikey Blumberg en la serie animada "Recreo".

Davis prestó su voz para ese personaje durante seis temporadas (de 1997 a 2001) y a películas derivadas. También tuvo papeles secundarios en filmes como "Una pareja explosiva", "Beverly Hills Ninja" y "Mafia".

"Estamos muy tristes por su pérdida, pues teníamos algunos grandes proyectos en desarrollo. Es realmente triste ver a alguien fallecer a una edad tan temprana y en su mejor momento", dijo Scotty Gelt, presidente de Wolfie Cohen Entertainment.

Su último trabajo importante fue su participación en el programa televisivo "The two Jasons". Jason Davis es descendiente de Barbara y Marvin Davis, un ex dueño de la 20th Century Fox.

El actor y el personaje:

Mikey from Recess was a character who understood everyone, and Jason Davis helped give him a voice. Rest in peace Jason. You helped make all of our childhoods a little bit brighter. pic.twitter.com/T1KKXwU4Px