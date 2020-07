Netflix sorprende y le da una sexta y última temporada a "The Crown"

La serie de Netflix "The Crown" tenía programado terminar con su quinta temporada pero ahora la producción se despedirá con un sexto ciclo.

La historia de la Reina Isabel II, que actualmente tiene tres temporadas estrenadas, se extenderá al menos hasta 2022.

El cuarto ciclo ya está filmado y se espera que llegue a fines de 2020, con Olivia Colman y Helena Bonham Carter en su última aparición como la Reina Isabel II y la Princesa Margarita, respectivamente.

La quinta y la sexta temporada volverá a cambiar de elenco e Imelda Staunton y Lesley Manville reemplazarán a Colman y Bonham Carter.

En cuanto a la trama, la cuarta temporada se enfocará en la época de Margaret Thatcher como Primer Ministro y la quinta y sexta mostrará el reinado durante el siglo XXI.

