"Nos tenían regalones": Chileno fue extra en última temporada de "Vikingos"

La sexta y última temporada de "Vikingos" está en plena exhibición y un chileno será parte de una de las escenas finales como extra: Leandro Peña, quien logró entrar para ser parte de la producción canadiense-irlandesa.

"Mi número de postulación era 3.500 y algo. Me tomaron fotos, llené un formulario y pensé que no perdía nada. Siete meses después, en 2018, me llamaron y me llegó un correo diciendo que debía presentarme en Montes Wicklow, en Dublín, donde la serie tenía una especie de estudio. Pensé que era una broma", dijo Peña a LUN, que en ese entonces estudiaba inglés en Irlanda.

"Estuve seis días grabando, toda la jornada. El primer día recuerdo que había nevado y tuvimos una clase de cómo usar el escudo, espadas y hachas de utilería (...) la idea era mostrar mucha gente, pero uno veía que las cámaras estaban sobre los personajes principales", agregó.

Según Peña, fue designado para ser parte del equipo ruso de "Ivar" (Alex Høgh Andersen) y que el sueldo que recibió fue de 180 euros al día (unos 160 mil pesos chilenos). "Nos tenían regalones, estábamos comiendo casi todo el día un festín muy bueno", aseguró.

"A pesar de que éramos muchos extras, la escena está editada con la cantidad duplicada. Igual sé que estuve ahí por lo menos", dijo Peña, quien afirmó dónde podría ser visto: "Sé que estoy en tres escenas, en una batalla final del capítulo 10, y otras dos del 11".