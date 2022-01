Nuevo opening de "Shingeki no Kyojin" fue visto más de 10 millones de veces en tres días

En apenas tres días el popular anime "Shingeki no Kyojin" ("Attack on Titan") logró una impresionante marca: el opening o la introducción de su nueva temporada acumula más de 10 millones de reproducciones en Youtube durante este periodo de tiempo.

El clip corresponde a la segunda parte y final de la cuarta temporada, y debutó este domingo 9 de enero en Japón y en plataformas de streaming como Crunchyroll y Funimation.

公開3日目で、The Final Season Part 2 OP映像1,000万再生突破!



Thank you for 10M views in 3days!



Gracias por 10 millones de visitas en 3 días!



Merci pour 10M de vues en 3 jours !



