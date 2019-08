Olivia Colman aparecerá en "Los Simpson" como "femme fatal"

La alabada actriz británica Olivia Colman prestará su voz a la temporada 31 de "Los Simpson" con un personaje definido como "femme fatal".

El productor ejecutivo de la serie animada, James L. Brooks, afirmó que Colman interpretará "a la mujer más fatal de su evida, que atrae a todos los hombres que ha conocido, pero se enamora, más fuerte de lo que nunca imaginó, de Homero Simpson".

"Justo este segundo vengo de la grabación de una de las mejores apariciones como invitado en la historia de 'Los Simpson'. No es broma, estoy volando", dijo Brooks.

Colman se impuso en los Oscar 2019 como Mejor Actriz por su rol en "La Favorita" y a fin de 2019 aparecerá en "The Crown" de Netflix en el papel principal de la Reina Isabel II en reemplazo de Claire Foy.

