Paramount+ confirma serie precuela de "Grease"

La plataforma de streaming Paramount+ anunció el desarrollo de una serie televisiva inspirada en "Grease", la clásica película de Olivia Newton-John y John Travolta de 1978.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la producción de 10 episodios se titulará "Grease: Rise of the Pink Ladies", oficiará como precuela de la cinta original y se centrará en la historia de este popular grupo de chicas de la escuela "Rydell High".

"Antes de que reinara el rock and roll, antes de que los 'T-Birds' fueron los más cool de la escuela, cuatro chicas marginadas deciden divertirse bajo sus propios términos, desatando un pánico moral que cambiará a la escuela Rydell High para siempre", asegura la sinopsis de esta nueva producción.

En "Grease" el grupo de las "Pink Ladies" fue interpretado por Stockard Channing, Didi Conn, Jamie Donnelly y Dinah Manoff.

Originalmente esta serie iba a ser producida por HBO Max. Además de esta serie, Paramount+ está desarrollando una película precuela de "Grease" titulada "Summer Lovin'".