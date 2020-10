Precuela de "Game of Thrones" ficha a su primer actor

La cadena HBO dio a conocer que el actor británico Paddy Considine es la primera contratación para el elenco de "House of the Dragon", la serie que preparan como precuela de "Game of Thrones".

Considine, conocido por su trabajo en "Peaky Blinders", interpretará al Rey Viserys Targaryen conocido por ser "un cálido, amable y decente hombre que solo desea llevar a cabo el legado de su abuelo", según la producción.

La serie estará basada en el libro "Fire & Blood" donde George R.R. Martin narra la historia de la Casa Targaryen unos 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones".

De acuerdo a los libros este conciliador rey fue uno de los jinetes de "Baelor, el terror negro", el legendario dragón mencionado en la serie original.

El fichaje de Paddy Considine llega casi un año después del anuncio de "House of the Dragon", proyecto que HBO decidió desarrollar luego de cancelar otra precuela de "Canción de Hielo y Fuego" que iba a estar basada en el periodo de la "Larga Noche" y que iba a protagonizar Naomi Watts.

"House of the Dragon" tiene fecha de estreno para 2022.