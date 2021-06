Protagonista de "Trainspotting" será Primer Ministro en la quinta temporada de "The Crown"

Johnny Lee Miller, conocido por su rol de "Sick Boy" en "Trainspotting", fue fichado por la serie "The Crown" de Netflix para interpretar al Primer Ministro John Major en la quinta temporada.

Major fue quien sucedió en el cargo de Margareth Thatcher y fue el líder del Partido Conservador hasta 1995. Entre sus actos está sumar tropas británicas en la Guerra del Golfo, la privatización de la empresa estatal de trenes (British Rail) y el retiro de la libra esterlina del Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo, lo que disminuyó su confianza, junto con divisiones sobre la política de la Unión Europea que lo llevaron a renunciar como líder del partido.

En julio comenzará el rodaje de este nuevo ciclo, que también tendrá un nuevo elenco, partiendo por Imelda Staunton como la Reina Isabel II, Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe, Dominic West como el Príncipe Carlos y Elizabeth Debicki como Lady Di.

La quinta temporada se establecerá en los '90 y tendrá la muerte de Diana de Gales entre sus focos principales. Se espera su estreno para el segundo semestre de 2022.

