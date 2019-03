Revelan supuesta duración de los capítulos de la última temporada de "Game of Thrones"

A casi un mes de su llegada a HBO se reveló la supuesta duración de los seis capítulos que tendrá la octava y última temporada de "Game of Thrones".

El sitio de fanáticos dedicado a la serie afirmó que HBO ya presentó en el sitio web de su programación los datos de todos los episodios con los que se despedirá la producción.

Así, el primero, que se estrena el 14 de abril, tendrá una duración de 54 minutos mientras el segundo, que se exhibirá el 21 de abril, se extenderá por 58 minutos.

Desde ahí, la duración de los capítulos va en aumento: el tercero tendrá 60 minutos (28 de abril), el cuarto (5 de mayo) durará 78 minutos, y el quinto (12 de mayo) y sexto (19 de mayo) se extenderán por 80 minutos cada uno.

Hasta ahora, el episodio más largo de "Game of Thrones" es "The Dragon and the Wolf", el último de la temporada 7, que duró 80 minutos, misma extensión de los dos episodios finales del próximo ciclo.

HBO aún no ha revelado oficialmente la duración de los capítulos y tampoco ha presentado los nombres de cada uno de ellos, algo que daría un poco más de información sobre lo que ocurrirá.