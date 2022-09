Rolling Stone presenta su lista de las 100 mejores series de TV

La revista Rolling Stone dio a conocer su ránking sobre las 100 mejores series de televisión de todos los tiempos, actualizando la lista publicada en 2016.

Al igual que en aquel listado, "Los Soprano" se posiciona en el número 1 como "el campeón indiscutido". A menudo esta producción emitida entre 1999 y 2007 ocupa los primeros puestos entre lo mejor de la pantalla chica.

El segundo lugar es para la emblemática "Los Simpsons", una serie que en 2016 ocupó el sexto lugar y que ahora ascendió en el ránking pese a que sus mejores temporadas fueron emitidas hace más de dos décadas. El tercer lugar fue para "Breaking Bad", serie que retuvo su puesto.

Luego sigue la aclamada "The Wire" (que cayó del 2° al 4°) y en el quinto lugar destaca el debut de la comedia "Fleabag" (2016-2019). "Seinfeld" (6), "Mad Men" (7), "Cheers" (8), "Atlanta" (9) y "The Mary Tyler Moore Show" (10) completan el top ten de la lista.

El ránking también contempla otras series elogiadas por la crítica y los televidentes como "Succession" (11), "The Americans" (14), "Twin Peaks" (16), "Watchmen" (23), "Parks and Recreation" (30), "Game of Thrones" (31), "Better Call Saul" (32) y la versión estadounidense de "The Office (34).

Revisa el ránking completo de lo mejor de la TV según Rolling Stone aquí.