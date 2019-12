Rotten Tomatoes escogió las mejores 50 temporadas de series durante la década

El 2019 comienza a quedar a atrás y con ello, la década de los 2010. Si bien no faltan algunos que dicen que falta para ese cierre, lo claro es que son muchos más los que han sorprendido con listados de diversas índoles sobre los últimos diez años.

Uno de ellos es el sitio Rotten Tomatoes, que a base de la puntuación de la gente, dio a conocer las mejores 50 temporadas de series. En primer lugar destaca el segundo ciclo de "Fleabag", la comedia creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge para Amazon Prime. La producción, al igual que las otras 49, aparece con 100% de aprobación, aunque para dirimir contaron la cantidad de comentarios.

Luego siguen "Insecure": temporada 1; "Master of None": temporada 1; "The Americans": temporada 3; "Master of None": temporada 2; "Fargo": temporada 2; "The Good Place": temporada 2; "Jane the Virgin": temporada 1 y "Counterpart": temporada 1.

Otras temporadas que aparecen en el listado son la primera de "Homeland" en el puesto 13, el segundo ciclo de "Barry" en el 17 y la tercera temporada de "Breking Bad" en el puesto 23.

El listado completo, lo puedes ver acá.