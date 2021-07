La serie "The Last of Us" que prepara HBO ha elegido a la actriz encargada de interpretar a "Tess" en la producción basada en el videojuego.

Deadline informó que Anna Torv encarnará al personaje que es amiga y compañera de contrabando de "Joel", papel a cargo del chileno Pedro Pascal en la adaptación de HBO.

Torv y Pascal son parte de un elenco que también tiene a Bella Ramsey como "Ellie", Nico Parker como "Sarah", Gabriel Luna como "Tommy" y Merle Dandridge como "Marlene".

La serie actualmente se está filmando en Canadá y se espera que se estrene en HBO en 2022.