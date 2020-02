Serie "Hollywood" de Ryan Murphy tiene fecha de estreno en Netflix

La nueva serie de Ryan Murphy para Netflix, "Hollywood", ya tiene fecha de estreno en la plataforma, con un elenco encabezado por Darren Criss, Jim Parsons y David Corenswet.

Luego de "The Politician", Murphy ofrecerá la producción "Hollywood", que narrará la vida de los aspirantes de Hollywood en la década de los '90. Según la descripción oficial, "cada personaje ofrece una visión única detrás de la cortina de la Edad de Oro de Hollywood, destacando los sistemas injustos y los prejuicios sobre raza, género y sexualidad que continúan hasta nuestros días".

La serie cuenta con las actuaciones de Darren Criss, Jim Parsons, David Corenswet, Jeremy Pope, Patti Supone, Holland Taylor y Dylan McDermott.

"Hollywood" se estrenará en Netflix el 1 de mayo.

Darren Criss, David Corenswet, Samara Weaving, Jeremy Pope, Laura Harrier, Patti Lupone, Dylan Mcdermott, Jim Parsons, Jake Picking & Holland Taylor star in Hollywood — a provocative and incisive limited series from Ryan Murphy & Ian Brennan set in post-World War II Los Angeles pic.twitter.com/SXSiYSrzIn