Sigue el drama: "Grey's Anatomy" renueva por dos temporadas

El canal estadounidense ABC renovó formalmente "Grey's Anatomy" para la temporada 16 y la temporada 17, con Ellen Pompeo como protagonista.

Con el actual ciclo, "Grey's Anatomy", creada por Shonda Rhimes, superó a "ER" de NBC como el drama médico de mayor duración en la historia de la televisión en cuanto a número de episodios (341 capítulos frente a 331 epidosios de "ER").

Además, ABC ha renovado otras dos series de creada por Rhimes: "Station 19" (spin-off de "Grey's Anatomy") tendrá una tercera temporada y "How to Get Away with Murder" sumará una sexta temporada.