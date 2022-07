Spin-off de "The Boys" definió título y elenco

Amazon anunció oficialmente el título y los miembros del elenco del spin-off de "The Boys", que fue anunciado en 2020.

La plataforma de streaming reveló detalles de la serie, que se titulará "Gen V", una referencia al compuesto V que les da habilidades extraordinarias a los superhéroes.

El elenco lo conforman Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi.

La historia de "Gen V" presenta a Súper adultos jóvenes que se prueban en desafíos al estilo de 'Los Juegos del Hambre' en la Escuela de Lucha contra el Crimen de la Universidad de Godolkin, dirigida por Vought International.

Se espera que este spin-off se estrene en 2023, al igual que la temporada 4 de "The Boys".

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y