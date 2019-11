Stephen Amell tras grabar el fin de "Arrow": "Fueron los mejores 8 años de mi vida"

Mientras en Estados Unidos falta para la emisión del último capítulo de "Arrow", el equipo y actores de la serie ya comenzaron con las despedidas luego de grabar los compases finales durante la madrugada del jueves en Vancouver, Canadá.

Diversos actores del elenco y los showrunners escribieron mensajes de adiós en sus redes sociales, pero sin dudas el que más estaban esperando los fanáticos fue el de Stephen Amell.

"Las palabras ni siquiera pueden comenzar a expresar lo que Arrow ha significado para mí. Los mejores 8 años de mi vida. El elenco y el equipo del programa se han convertido en mi familia. Los voy a extrañar. Estoy listo", escribió el protagonista de la serie.

El final de la producción, en tanto, es todo un misterio, aunque se espera que involucre el destino de Green Arrow en la Crisis en Tierras Infinitas con gran parte del reparto presente.

Words can’t even begin to express what Arrow has meant to me. Best 8 years of my life. The cast and crew of the show have become my family. I’m going to miss them. I’m wrapped.