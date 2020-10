Stephen King confirma desarrollo de segunda temporada de "The Outsider"

Aunque HBO no ha hecho ningún anuncio oficial, "The Outsider", basada en la obra de Stephen King, tendrá una segunda temporada según el mismo escritor.

Durante una entrevista reciente con Entertainment Weekly, King confirmó los planes de nuevos capítulos de la serie desarrollada por Richard Price. "Habrá una segunda temporada de 'The Outsider' tan pronto como puedan poner en marcha la producción", dijo el escritor.

King también reveló que la segunda temporada no cubrirá su cuento corto "If It Bleeds", que incluye al personaje "Holly Gibney", interpretado por Cynthia Erivo. "Es realmente complicado debido a la diferencia en las dos líneas de la historia hace que sea difícil averiguar cómo se podría hacer eso en el mundo de la creación de Richard Price", explicó.

"Sé exactamente a dónde va porque he visto algunos de los guiones. Podría decírtelo, pero luego tendría que matarte. Solo diré que es realmente genial y un elemento paranormal realmente espeluznante", agregó el estadounidense.