En un evento realizado en un bar de Nueva York se reunieron Josh Radnor y Cristin Milioti, quienes interpretaron a "Ted Mosby" y la "madre" en "How I Met Your Mother", y cantaron "I'm Gonna Be (500 Miles)" de The Proclaimers. La banda de apoyo estaba compuesta por los creadores de la serie, Carter Bays y Craig Thomas.

