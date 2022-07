Tony Sirico, Paulie de "Los Soprano", muere a los 79 años

El actor estadounidense Tony Sirico, recordado por su papel de "Paulie Gualtieri" en la serie "Los Soprano", falleció este viernes a los 79 años.

"Con gran tristeza, pero con un orgullo increíble, amor y un montón de recuerdos, es que la familia de Gennaro Anthony Sirico dese informarles su muerte durante la mañana de este viernes", comunicó su familia a través de un comunicado, sin informar las causas de su deceso.

Sirico se hizo mundialmente conocido gracias a su trabajo en "Los Soprano", donde interpretó a lo largo de sus seis temporadas a "Paulie Gualtieri", uno de los hombres de confianza de "Tony Soprano".

También participó en la serie animada "Family Guy" y otras películas como "Goodfellas", "Love and Money" y "The Last Fight", entre otras.