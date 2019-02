Cruda escena de Marco contra Josefa generó impacto entre seguidores de "Pacto de Sangre"

Antes de entrar en un receso por el Festival de Viña del Mar, "Pacto de Sangre" emitió uno de sus capítulos más violentos.

Esto, porque el personaje interpretado por Néstor Cantillana, Marco Toselli, volvió a violentar a su esposa, Josefa, aunque esta de vez de manera mucho más sanguinaria.

"Yo quiero terminar con esto, con este matrimonio, no quiero seguir casada contigo", le dijo el rol de Loreto Aravena, desatando la injustificada reacción del empresario contra su mujer embarazada.

En redes sociales nadie quedó ajeno a esta violenta escena, con muchos recordando que la violencia contra la mujer es pan de cada día, por lo cual hay que tomar conciencia y no seguir permitiendo estos actos.

Con la etiqueta #LaVerdadDeMarco, mensajes en estado shock, algunos diciendo que llorando e incluso la propia Loreto Aravena refiriéndose al hecho, marcaron las reacciones en redes sociales.

Esta es la realidad de muchas mujeres HOY en Chile y el mundo, no podemos seguir permitiéndolo, nunca es tarde para entregar y pedir ayuda. Aquí solo es maquillaje de la seca @jeannette_aldea #LaVerdadDeMarco #pactodesangre @canal13cl #capítulodehoy pic.twitter.com/WNc8IgtMQe

esto sólo me deja de conclusión: hay que irse a la primera, siempre a la primera #LaVerdadDeMarco

Primera vez que veo una escena y me quedo mudo 😢 #LaVerdadDeMarco

Y pensar que hay tantos hombres así por la mrd :( me choca, me deprime, me da asco saber que existen "seres humanos" así :( #LaVerdadDeMarco