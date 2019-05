El gran salto de Betsy Camino: tendrá un papel en "Río Oscuro"

Bailarina de profesión, Betsy Camino se hizo conocida en Chile tras convertirse en Reina del Festival de Viña del Mar el año 2018. Antes participó en algunos sketches en "Morandé con Compañía" y luego en otros proyectos en canales de cable.

Ahora tendrá un nuevo desafío en su carrera, actuar en una teleserie. La cubana será parte de "Río Oscuro", la nueva producción de Canal 13 que se estrena este lunes después del penúltimo capítulo de "Pacto de Sangre".

Llegada a la serie que fue mediante un casting, ya que buscaban diversos personajes afroamericanos. "Contraté un día entero a una coach de actuación cubana que vive acá y ella me ayudó con todo: desde la ropa hasta el corte de pelo. Llegué al casting con el look hecho para mi personaje", relató a El Mercurio.

En "Río Oscuro" dará vida a Luisa Baeza, una joven centroamericana que también desaparece en este particular pueblo y no se sabe si está viva o muerta, similar a lo sucedido con el rol de José Antonio Raffo.

"Ya había actuado en teleseries, pero quería hacer algo más serio y no ser sólo la chica sexy, sino que desligarme del estereotipo de "es linda y ya". Así que me siento más que bendecida de poder dar este salto en mi carrera", contó respecto a su experiencia.

Por su parte, dijo que se ha nutrido con sus compañeros de elenco. "Me han tocado varias escenas con la Amparito (Noguera) y ella me explica caleta. Me gusta el equipo, son todos muy preocupados y eso se agradece mucho".