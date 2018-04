Herval Abreu y acusaciones de acoso sexual: “Son absolutamente falsas"

La Revista El Sábado publicó un reportaje donde acusa al director de teleseries Herval Abreu como autor de acoso sexual en contra de, al menos, siete mujeres ligadas a a industria televisiva. El hombre detrás de títulos como "Machos" y "Soltera Otra Vez" publicó un comunicado con su versión de los hechos, donde niega toda acusación.

"Son absolutamente falsas las acusaciones que se han hecho contra mí. Accedí a conversar con el medio en mi casa, porque no tengo nada que esconder. Mi vida profesional ha tenido una trayectoria intachable. Yo nunca he abusado de nadie. Siempre he mantenido una muralla infranqueable entre mi vida privada y mi actividad profesional. Jamás comprometí un éxito televisivo por tener una relación, o amistad conmigo. Incluso he perdido amigos muy queridos porque nunca transé una amistad contra la adjudicación de un personaje. Estas declaraciones son mentira", señala Abreu en la misiva.

El calificado como "zar" de las telenovelas además agrega que ha "sido director de televisión por más de 30 años, participando en importantes producciones nacionales. Durante toda mi trayectoria, con errores y aciertos, he desarrollado la difícil labor de director, sobre la base de principios éticos y valóricos que mi familia me inculcó. Yo nunca usé mi cargo o poder para abusar de alguien".

Para finalizar, el afectado reitera "que nunca he forzado a nadie tener algún tipo de relación conmigo, ni laborales, ni mucho menos sexuales. En tal sentido y frente a las acusaciones falsas que se han hecho en la Revista, las niego tajantemente, reservándome desde ya el derecho a iniciar las acciones legales que correspondan".