La tecla de la maldad tocará Josefina Montané en "La torre de Mabel", la próxima teleserie de Canal 13 que se estrena en junio. "Este fue un personaje muy entretenido de interpretar. Primero, porque me permitió hacer algo muy distinto a lo que venía haciendo en teleseries. Y luego, porque hasta tuve un cambio de imagen para interpretarlo, lo cual siempre me ha gustado, para entregarle algo diferente a la gente. Cambiar es parte de nuestro trabajo y con Florencia el público me podrá ver tocando otra tecla", sostuvo.

