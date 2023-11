Antonio Vodanovic inauguró la Teletón 2023 en la Quinta Vergara

El emblemático animador Antonio Vodanovic fue el encargado de inaugurar el acto de cierre de la Teletón 2023 en la Quinta Vergara, escenario que pisó durante casi tres décadas con el Festival de Viña del Mar.

"No saben lo que se siente. Pisar este escenario para mi es un mix de emociones profesionales y sentimentales. Compartí 29 años con el festival más importante de la música latina y en lo emocional porque esta es la campaña más solidaria que he conocido", dijo Vodanovic ante la ovación del público.

Vodanovic también fue parte de la primera Teletón en 1978, año en el que "teníamos dudas, incertidumbre, no sabíamos qué iba a resultar de esa campaña, pero dimos el primer paso con éxito".

"La Teletón hizo visible lo que era invisible para todos. Bienvenidos a soñar", cerró el comunicador.

Homenaje a Vodanovic

Minutos más tarde aparecipó Don Francisco para entregar un reconocimiento a Vodanovic. "Fue la primera que me dijo que me acompañaba en esto", dijo Mario Kreutzberger para invitar al ex conductor del Festival de Viña.

"No era necesario, tú sabes el cariño que te tengo y que le tengo a esta obra", dijo emocionado Antonio Vodanovic.