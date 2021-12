Mario Kreutzberger, Don Francisco, conversó con "Una Nueva Mañana" de Cooperativa sobre lo que será su última versión al frente. dio sus sensaciones sobre lo que será su último evento al frente. "Cuando digo que daré un paso al costado, es que otros den un paso al frente. Se necesitan nuevas ideas y conceptos, un cambio generacional", dijo y aseguró que "no significa que no colabore, sino que no voy a liderar la colaboración".

LEER ARTICULO COMPLETO