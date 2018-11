Mario Kreutzberger y fin de la Vedetón: La sociedad cambió

A una semana de que comiencen las 27 horas de la Teletón, se confirmó que tras décadas, la Fundación Teletón decidió eliminar los segmentos eróticos, como la "Vedetón" y "Triángulos de fuego", que eran parte del show televisivo.

Mario Kreutzberger, quien encabeza la jornada solidaria, aseguró que "la sociedad cambió y la Teletón tiene que ver también con un cambio social, no se puede quedar estancada".

"Hace 40 años, no había ni un celular, no había cable y había solo tres canales de televisión. No existía internet tampoco. Entonces, cómo se ha mantenido la Teletón, adaptándose a los nuevos tiempos", dijo Don Francisco a La Tercera.

En reemplazo de estos segmentos, entrará un show de variedades que incluirá imitadores de cantantes y segmentos humorísticos.