Así será el regreso de Felipe Avello a la TV con "Detrás de las risas"

Este sábado a las 22:30 horas, Felipe Avello "redebutará" en la televisión con el estreno de "Detrás de las risas", programa dedicado al humor en el que será el encargado de entrevistar a diversos comediantes.

El primer capítulo de la nueva temporada del espacio de TVN (que ya tuvo un primer ciclo sin entrevistador) tendrá precisamente a Avello como invitado, es decir, será una autoentrevista del comediante.

"Lo hicimos a manera de humorada, aunque yo respondiendo en serio las preguntas que me hice a mí mismo", dijo Avello a La Tercera. "Me gusté físicamente. Puede ser la vida sana, pero me encontré bien. En lo que digo más o menos", afirmó.

Jani Dueñas, Chiqui Aguayo, Mauricio Palma, Radagast y Hugo Varela, entre otros, son parte de los entrevistados que tendrá "Detrás de las risas".