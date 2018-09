Mediante un comunicado difundido entre los trabajadores de la empresa, la periodista Consuelo Saavedra anunció su salida de Televisión Nacional debido a compromisos familiares.

Según señala La Tercera, la conductora de noticias se radicará en Inglaterra debido a que su esposo, el ex ministro y candidato Andrés Velasco, asumiera como decano del Instituto de Políticas Públicas de The London School of Economics.

"A veces la vida da giros inesperados. Quizás algunos habrán leído en estas horas que mi marido tiene un nuevo trabajo en Londres. Es una oportunidad única, en especial para nuestros hijos. Por eso, como familia, hemos tomado la decisión de irnos a vivir próximamente fuera de Chile. Esto es algo que fue tomando cuerpo hace un tiempo pero que se confirmó muy recientemente. Lamento mucho no haber podido compartirlo antes", comunicó Saavedra a sus compañeros de trabajo.

Si bien la decisión está tomada, la periodista aseguró que se concretará en el mediano plazo, por lo que al menos este año pretende seguir ligada al canal público "si así lo estiman adecuado mis jefes y ustedes, los trabajadores".

"Hay veces que uno tiene que tomar opciones, aunque el costo sea alto", concluyó Consuelo Saavedra, lamentando su salida.

La periodista estuvo ligada a TVN desde su debut profesional en 1991. Tras su paso por el Canal Rock&Pop, Saavedra retornó a la señal nacional a fines de los 90 para hacerse cargo de espacios como "24 Horas", "Informe Especial", "Estado Nacional" e "Y tú ¿qué harías?".