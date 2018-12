Josefina Fiebelkorn llegó a un acuerdo con TVN para finalizar su contrato

La situación en TVN respecto al área dramática está lejos de ser la mejor, porque el desmantelamiento sigue su curso y parece no tener freno.

Una de las últimas salidas es la de la actriz Josefina Fiebelkorn, quien decidió poner fin a su contrato con la estación.

En conversación con Fotech.cl, la intérprete entregó detalles. "Mi contrato se tuvo que terminar antes porque TVN está como está, no hay proyectos y no hay plata para seguir pagándole a actores que no tienen proyectos y nos pidieron terminar el contrato antes", señaló.

La intérprete llegó a la estación pública en el 2014, donde fue parte de la teleserie "Vuelve Temprano". También estuvo en "Dime quién fue", "Matriarcas" y "La Colombiana", entre otras producciones.

"Es una situación fome y penca pero es lo que está pasando con todas las personas que están sin proyectos en TVN. No había nada para nosotros en un futuro próximo, es un canal en el área dramática se está disolviendo poco a poco", sostuvo al portal, añadiendo que le quedan dos años más de contrato.