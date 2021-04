Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla conducirán nuevo programa de TVN

Televisión Nacional anunció que Karen Doggenweiler y el ex futbolista Mauricio Pinilla debutarán como pareja de conductores en un nuevo programa misceláneo.

"Zona de Encuentro" es el nombre de este nuevo espacio que se emitirá durante las tardes de sábado y que "contendrá distintos contenidos, de entretención y también culturales", según señaló el canal.

Este será la primera experiencia de Pinilla como animador de televisión, pese a que ya ha participado como comentarista y entrevistado en varias oportunidades. "Siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamente en el ámbito deportivo y cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión?", detalló el ex futbolista.

"Yo creo que todos admiramos su carrera deportiva, su trabajo, lo hemos visto en las comunicaciones y de verdad que tiene un talento innato increíble y un potencial maravilloso, así que me encantó la idea de poder trabajar con él", agregó Doggenweiler sobre su nuevo compañero.

Por ahora "Zona de Encuentro" no tiene fecha de estreno.