Macarena Tondreau y agresión a imputados en la cárcel: Yo hubiese hecho lo mismo

La panelista del "Muy Buenos Días" Macarena Tondreau se desató la mañana de este viernes, para demostrar todo su apoyo a la agresión que sufrieron al menos dos de los cuatro imputados por el crimen de Margarita Ancacoy, a quienes, raparon, insultaron y aplicaron descargas eléctricas.

Tondreau sostuvo que "como sociedad estamos aburridos de no creer en la Justicia. Yo estoy aburrida de ver que una mujer la golpeen a palos, la maten y se rían. A mí no me pasó absolutamente nada viendo este video".

"Apoyo los derechos humanos. Apoyo el derecho de los animales, pero no el de las bestias. Para mí estas personas son bestias y los golpearon otras bestias", subrayó.

Consultada por su reacción al ver el video, Tondreau sostuvo que "yo hubiese hecho lo mismo. A lo mejor no con mis manos, porque soy cobarde. No sé si me alegré, me dio alivio. Me dio alivio el darme cuenta de que estos tipos no van a salir libres a la calle sin, por lo menos, un castigo".

María Luisa Godoy reaccionó inmediatamente a las palabras de su compañera de programa, sosteniendo que "es muy peligroso y uno nunca puede justificar una tortura", mientras que Cristian Sánchez sostuvo que "uno no puede avalar un nivel de tortura como este".

Pero Tondreau no se detuvo ahí: "me pasa que no puedo conectarme con estas personas. No las veo como seres humanos. Es terrible".

"Pero la cárcel es la pena, Maca", le cuestionó Ignacio Gutiérrez, ante lo que ella respondió que "no, porque la Justicia hoy en día no está cumpliendo como corresponde".

"Las cárceles que hay hoy en día es un gendarme para más de 150 reos, no se la pueden. La Justicia que hay adentro son bestias contra bestias. El problema es que esas bestias se hacen más bestias adentro, porque aprenden cosas terribles, salen a los 10 años y conviven con nosotros", añadió.

Entonces, Andrea Aristegui le propuso otra interrogante: "¿No te pasa que cuando uno le desea esto a gente, se transforma en esas mismas bestias que tú estás condenando?"

Pero Tondreau insistió en su posición, postulando que "lo encuentro terrible, pero no puedo dejar de sentirlo".

"Ojalá yo pudiese decir estos tipos van a estar con cadena perpetua, van a ser más de 40 años, no van a tener beneficios a nada. Ojalá yo pudiera dormir tranquila y sentir eso. Pero no creo en eso. Lamentablemente yo ya no confío en la Justicia", puntualizó, para luego volver a pedir la restitución de la pena de muerte, tal como anteriormente en el verano ya lo había hecho.