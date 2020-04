Panorama "Rojo": TVN despide al 70% del equipo del programa de talentos

El programa de talentos "Rojo" vive un panorama sombrío: tras suspender la realización de la quinta temporada, TVN despidió al 70% del equipo que realizaba el espacio de baile y canto.

Según detalla La Tercera, el viernes pasado fue desvinculado el productor ejecutivo Gonzalo Cordero y esta semana el canal despidió a otros profesionales ligados al proyecto.

"Esto fue una sorpresa porque si yo te dijera que los primeros días de marzo estábamos evaluando adelantar el estreno de Rojo para esta semana. Y en menos de un mes estoy despedido. Rojo se me empezó a desmoronar frente a mi. Estoy triste y sorprendido. El programa estaba listo, y lindo, era diferente", dijo Cordero al periódico.

Pese a comprender la suspensión del programa debido a que "por las condiciones del coronavirus hoy día no se puede hacer", el ahora ex productor del espacio asegura que "sobre eso es imposible no sentir que cuántas veces uno se puso la camiseta por el canal, esto nos duele a todos los que salimos en esta pasada".

El canal ofreció a algunos de los trabajadores despedidos la posibilidad de reincorporarlos una vez superada la crisis, aunque Gonzalo Cordero cree que "el escenario es tan incierto, nadie puede asegurar nada".