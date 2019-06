Profesor José Maza y TVN: "Me da vergüenza que gaste dos horas hablando de duendes"

José Maza no se anda con cuentos. El destacado astrónomo, académico y premio Nacional de Ciencias Exactas apuntó todos sus dardos contra las pseudociencias, lo paranormal y un canal de televisión: TVN.

"En la medida que los científicos estén alejados de la sociedad, los charlatanes empiezan a apoderarse de la escena y empiezan a aparecer más horóscopos, más tarot y más no sé qué", dijo en conversación con el Diario Concepción.

Como ejemplo, explicó que "ayer en TVN estuvieron dos horas hablando de los duendes. A mí me da vergüenza. Vergüenza como ciudadano chileno que Televisión Nacional de Chile gaste dos horas de programación hablando de duendes. Si miran eso en otra parte del mundo, van a creer que este es un país realmente atrasado".

"¿Los medios de información están como para tratar de mantener a la gente ahí abajo pensando puras tonterías? De repente me pongo un poco paranoico y me da la sensación de que hay un plan para que la gente no tenga la capacidad de pensar", reflexionó Maza.

Según contó, hace poco estuvo en Estados Unidos "y cuándo estoy allá siempre me voy a meter en esas grandes librerías. Uno entra a Barnes and Nobles y busca la sección de ciencia y encuentra un espacio chiquitito que son dos metros de estantería. Pero la parte de la pseudociencia es 10 veces más grande. Hay 10 veces más libros de astrología".

"Entonces la pseudociencia y la tontería venden en todas partes del mundo. Yo siempre digo a los jóvenes que la astrología es una tontería. El tarot es una tontería que no tiene ningún fundamento, pero de tanto repetirlo como que se transforma en algo que pareciera que tiene algo de cierto", señaló.

Con su libro "Eclipses" y hablando sobre los fenómenos como el eclipse total solar del 2 de julio, el científico de la Universidad de Chile, batió recientemente su propio récord nacional de la charla científica más grande del país, con más de 5 mil asistentes en La Tortuga de Talcahuano.