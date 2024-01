Top Chef ya tiene a su segunda eliminada: "Di puro jugo"

Una tensa jornada de eliminación vivió el programa "Top Chef VIP" de Chilevisión donde este domingo se conoció al segundo participante que abandona el espacio.

El primer eliminado de "Top Chef VIP" fue el excomediante Rodrigo Salinas, quien fue sacado del programa por "no tener la actitud necesaria" para esta dinámica.

Tras una semana de competencias era momento de que los concursantes se sometieran nuevamente al proceso de eliminación.

Segundo eliminado de Top Chef

Fue Carlyn Romero, Raimundo Alcalde y Trinidad Cerda los tres cocineros peor evaluados de la prueba de eliminación gracias a sus arepas, a su "destartaleta de arándanos" y a un par de ravioles, respectivamente.

Pero fue la ex "Gran Hermano" Trinidad Cerda quien no logró convencer completamente al jurado con su plato y terminó siendo eliminada. "Aprendí un montón de cosas. Es una pena porque me encanta la cocina, pero siento que di puro jugo y que no le achunté a ni una, excepto a un huevo frito", reconoció Trini.

"Podría haber dado un poco más, pero es un programa muy difícil y vertiginoso", relfexionó.