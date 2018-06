Trabajadores de Mega y C13 se enfrentan en pelea tuitera por rating mundialero

Una intensa pelea tuitera entre los periodistas Felipe Bianchi y Christián Morales se desató en Twitter a propósito del rating por el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018.

Tanto Mega como Canal 13 informaron de sus respectivos triunfos en la transmisión, aunque la señal de Vicuña Mackenna contabilizó la inauguración y el partido y el canal de Luksic solo el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita.

"Son dos programas distintos. El fútbol la gente lo prefiere en el 13...", se defendió Morales, quien es Jefe de Comunicaciones Internas de Canal 13.

"Te faltó quién ganó entre el segundo cuarto y los últimos ocho minutos. Por Dios. Qué mala costumbre y qué bajeza amañar cifras. Otra vez lo mismo. Duermen tranquilos?", le replicó Bianchi, quien está al mando de las transmisiones deportivas de Mega.

Por su parte Morales replicó "espero que ahora no se te caiga internet como en Rusia el año pasado" y Bianchi respondió "no te pongas nervioso si te desenmascaran. Hay cierta ética profesional que es malo romper. Lo que la universidad no da, ni la natura lo presta".

Finalmente el periodista de Canal 13 denunció que Felipe Bianchi lo bloqueó en la red social.