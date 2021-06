Víctor "Zafrada" Díaz revela por qué se negó a ser parte de "MasterChef"

Víctor Díaz, más conocido como "Zafrada" por el video viral que protagonizó en el año 2010 tras las devastadoras consecuencias del terremoto y posterior tsunami en Iloca, es uno de los fichajes más llamativos para la nueva temporada de "El discípulo del chef" que prepara Chilevisión.

En el espacio, compartirá pantalla con Kidd Tetoon, Felipe Izquierdo y Gala Caldirola, entre otros.

Sin embargo, antes de enlistarse en la competencia gastronómica, Víctor Díaz ya había recibido una oferta similar, pero para unirse a "MasterChef", el porgrama de la competencia, según reveló él mismo en una entrevista a través de Instagram.

En conversación con Karen Saavedra, Jeffry Bastías (ambos, ex MasterChef), Miel Blanca, ganadora de la primera temporada de "El discípulo del chef", el "Zafrada" entregó detalles de la oferta que le hizo Canal 13 y el motivo por el cuál debió rechazarla.

"Yo estaba invitado a MasterChef, y yo no fui porque tenía que ir solo, y mi mamá no me dejó", dijo sin reparos, reconociendo la razón que le impidió unirse al espacio en el pasado.

"Se lo ganó Chilevisión, la tremenda 'papita', puede ser que hayas tomado una buena decisión", le indicó Bastías.