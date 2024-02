Yann Yvin se llenó de críticas tras ácidos comentarios en "Top Chef VIP"

El chef Yann Yvin, conocido por programas como "MasterChef", tuvo una bullada participación especial como chef invitado en el último episodio de "Top Chef VIP".

En primera instancia, el francés desafió a los participantes a cocinar roulade, preparación que puso nerviosa a Anita "Zapallito" Muñoz, siendo lapidada por el ex líder de "El discípulo del chef" al momento de la degustación.

"Chuta, Zapallo, ni tiene cabeza este plato (...) Se nota que no estás en tu día para hacer ese tipo de plato, tal cual como lo dijiste y tal cual como se refleja en plato. No tengo nada más que decir: es malo y malo, punto", dijo Yvin a la ex "Chica Techno", quien no aguantó la presión y estalló en lágrimas.

En tanto, Max Ferres tampoco se salvó de los duros comentarios del invitado: "Bueno Max, hay mucho que decir de tu plato, la verdad es que no hay nada bueno".

"Tiene un aspecto asqueroso, me dan ganas de vomitar cuando se ve eso", dijo sin filtro, provocando una ola de críticas divididas en redes sociales.

"Se pasó diez pueblo", "anuló competamente a Fernanda", "decir que dan ganas de vomitar al ver un plato de comida fue demasiado exagerado", "se adueñó del programa", "No me gustó la participación de Yann, en general los jueces habían bajando un cambio y se estaban enfocando en los platos y no humillando a los concursantes", fueron algunos de los comentarios de los televidentes en X.