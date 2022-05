Tras los rumores de que había protagonizado una fuerte discusión con Cami en el programa "The Voice", la cantante Yuri publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece junto a la artista chilena mientras interpreta su hit "Todo mi corazón". "No hay nada que la música no pueda unir, puedes tener puntos de vista diferentes, ideologías y religiones distintas, pero delante de Dios somos todos iguales", escribió la mexicana.

