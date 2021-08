Londres cree que un "ataque letal" podría ocurrir en Kabul en cuestión de horas

El gobierno británico alertó este jueves de que un ataque terrorista "altamente letal" podría ser perpetrado en el aeropuerto de Kabul de manera "inminente", mientras prosiguen las operaciones de evacuación de refugiados en Afganistán.

En declaraciones hechas hoy a medios británicos, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey, reveló que se han recibido "informaciones muy creíbles" que apuntan a la posibilidad de que pueda producirse un atentado terrorista "inminente" y "grave" en la capital afgana.

"La credibilidad de informaciones ha llegado al punto en el que creemos que (la posibilidad de que ocurra un atentado terrorista) es muy inminente, un ataque altamente letal, posiblemente en Kabul", dijo hoy el político en un programa de la BBC.

Heappey puntualizó que a consecuencia de esas informaciones el Ejecutivo británico ha modificado su recomendación oficial de viaje y aconseja ahora a sus ciudadanos no acercarse al aeródromo afgano, sino "alejarse del aeropuerto, encontrar un lugar de seguridad y esperar nuestras instrucciones".

El Foreign Office insta ahora a sus ciudadanos que están esperando a ser evacuados a las afueras del aeródromo Hamid Karzai a que se marchen de ese área a una ubicación segura entre los temores a que un grupo terrorista afiliado a la organización Estado Islámico en Afganistán, conocido como ISIS-K, lleve a cabo dicha amenaza.

