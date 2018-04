Un millón de personas son víctimas de sequía en Afganistán

Unicef advirtió este lunes de que cerca de un millón de personas, la mitad de ellas niños, se han visto afectadas por la sequía que azota 22 de las 34 provincias de Afganistán y vaticinó que otros dos millones de afganos podrían sufrir sus efectos en los próximos meses.

La inseguridad alimentaria y la falta de agua potable afectan sobre todo a diez de las provincias, donde entre el 20 y el 30 por ciento de los recursos acuáticos están secos, y esto podría tener un efecto "devastador" para los niños de la zona, ya afectada por la malnutrición, indicó Unicef en un comunicado.

"La prioridad es evitar que la situación se deteriore, respondiendo a las necesidades de los niños y las familias en las áreas más afectadas", dijo la representante de Unicef en Afganistán, Adele Khodr, según la nota.

El portavoz de la organización, Toby Fricker, explicó a EFE que la causa de la sequía es la meteorología especialmente seca del pasado invierno.

"Trece provincias se han visto particularmente afectadas, ya que recibieron un 30 por ciento menos de lluvias por debajo de la media anual entre octubre de 2017 y febrero de 2018", indicó.

Entre las regiones más afectadas están algunas de las más castigadas por el conflicto armado, como Helmand, Kandahar o Nangarhar.

